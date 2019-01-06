В Сирии пострадали двое британских военных

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В Сирии при ракетном обстреле террористов ИГ (организация запрещена в России) пострадали двое военнослужащих британских ВС. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно данным СМИ, инцидент произошел утром 5 января под городом Дейр-эз-Зор. Пострадавших британцев эвакуировали военные Соединенных Штатов. Также в результате произошедшего погиб курдский военный.

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Ранее сообщалось, что при авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.