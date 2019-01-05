Самолет-разведчик США провел полет у баз России в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/201/11731201/upload-DSC_1153-pic905-895x505-5007.jpg">

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового сервиса IntelSky.

По данным портала, самолет несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к Хмеймиму и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

Реклама

Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.

Ранее Пентагон заявил о перехвате самолета ВВС США около Крыма.