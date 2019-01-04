NYT: Трамп захотел сделать экс-сенатора-демократа главой Пентагона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/10582085/RTS1179X-pic905-895x505-16798.jpg">

Президент США Дональд Трамп задумался над тем, чтобы сделать Джима Уэбба новым главой Пентагона, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В издании подчеркнули, что представители Белого дома уже связывались с Уэббом по этому вопросу. Его реакция на предложение неизвестна.

Реклама

В газете напомнили, что Уэбб с 2007 по 2013 годы был сенатором-демократом от штата Вирджиния. Также авторы отметили, что Уэбб был противником ввода войск США в Ирак и настаивал на более жестких мерах в отношении Китая.

Ранее и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан призвал помнить про Китай.