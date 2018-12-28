WP: Трампа заподозрили в политизации военных в преддверии новой президентской гонки

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Визит президента США Дональда Трампа в Ирак, где располагаются американские военные, вызывает опасения из-за возможного использования их в качестве политического инструмента, особенно в преддверии следующей предвыборной гонки 2020 года и ухода главы Пентагона Джеймса Мэттиса, пишет The Washington Post.

Так, после неожиданного визита на базы в Ираке и Германии возник вопрос, не поставил ли президент США под угрозу политический нейтралитет американских военных, отмечает WP. В частности, во время встречи в Ираке в своей речи он успел упомянуть вывод войск из Сирии и строительство пограничной стены. Как отмечает издание, во время визита он также оставлял на своих фирменных еще со времен предвыборной кампании кепках с надписью «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) автографы для солдат.

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Отмечается, что традиционно солдаты США должны придерживаться политического нейтралитета, работая в этой профессии. Так, эксперты считают, что Трамп нивелировал тот положительный эффект от своей первой поездки в зону конфликта политической речью, с которой он вышел к американским солдатам в Ираке.

«Для войск и морального духа важно, что главнокомандующий был готов отправиться и посмотреть на обстановку своими глазами. Но он унизил себя и свой аппарат тем, что использовал это как возможность заняться политикой», — сказал стратег республиканцев Рик Тайлер.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали в эфире CNN за политизацию первого визита в зону боевых действий.