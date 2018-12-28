В США скончался старейший американский ветеран Второй мировой

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в возрасте 112 лет от пневмонии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на члена семьи Овертона.

По данным телеканала, Овертон был также самым старым мужчиной в Соединенных Штатах.

Овертон родился в 1906 году. Во время второй мировой он три года прослужил в армии в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана.

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В CNN подчеркнули, что в прошлой беседе с журналистами Овертон заявил, что не любил вспоминать о войне и «забыл все это».

Ранее сообщалось, что умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор.