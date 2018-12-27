Трампа раскритиковали за политизацию первого визита в зону боевых действий

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Американский генерал-лейтенант в отставке, военный аналитик CNN Марк Хертлинг в эфире телеканала раскритиковал президента США Дональда Трампа за политизацию визита в Ирак.

Встреча с американскими солдатами состоялась 26 декабря. Американский лидер вместе с первой леди США Меланьей Трамп прибыл на американскую авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке. Это была его первая поездка в зону боевых действий, где располагаются американские войска. Многие СМИ отметили неожиданность такого визита, до приезда Трампа на базу его визит не анонсировался Белым домом.

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Всякий раз, когда президенты посещают войска, это волнительное событие, но в то же время «они не должны политизировать событие», подчеркнул Хертлинг.

А это именно то, что сделал президент США Дональд Трамп, судя по его речи перед солдатами, отметил он.

«Это ставит солдат, честно говоря, весь военный персонал в очень плохое положение, потому что у военных есть правила, запрещающие делать именно это», — сказал Хертлинг.

Отставной генерал-майор Джеймс Маркс, другой военный аналитик CNN, сказал, что такие президентские поездки должны быть сосредоточены на войсках, а не на его личности.

Кроме того, Хертлинг отметил ложные утверждения Трампа о зарплатах военных.

В частности, выступая перед солдатами Трамп успел поговорить о строительстве стены на границе с Мексикой и выводе войск США из Сирии.

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен сокращать контингент войск в Ираке.