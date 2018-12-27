В Совфеде отреагировали на заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе

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Член Совета Федерации Игорь Морозов дал комментарий после слов советника украинского президента Юрия Бирюкова о контроле над «серой зоной» в Донбассе. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, эти действия противоречат Минским соглашениям. Он заметил, что Порошенко открыто заявил, что подписал договоренности, не собираясь их выполнять.

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«Не должно быть никакого удивления, что сегодня советник Порошенко бравирует этим и показывает контроль над «серой зоной» как военную победу ВСУ или как результат введения военного положения и определенных действий украинских военных», — сказал Морозов.

Он добавил, что переход разных участков нейтральной полосы от одной стороне к другой происходит постоянно.

«Сейчас, мне кажется, заявление официальных лиц Киева свидетельствует только об одном — о желании оправдать военное положение», — сказал Морозов.

Ранее Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины заняли почти всю «серую зону» в Донбассе.