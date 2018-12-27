На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

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Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю «серую зону» в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

Советник президента рассказал, что с начала военной операции в мае 2014 года, ВСУ удалось «освободить» две трети территории Донбасса.

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«Практически вся «серая зона» освобождена и взята под контроль», — заключил Бирюков.

Ранее в ДНР заявили о прибытии на подконтрольную Киеву территорию поезда с ядом.