На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю «серую зону» в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
Советник президента рассказал, что с начала военной операции в мае 2014 года, ВСУ удалось «освободить» две трети территории Донбасса.
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«Практически вся «серая зона» освобождена и взята под контроль», — заключил Бирюков.
Ранее в ДНР заявили о прибытии на подконтрольную Киеву территорию поезда с ядом.