На Украине закончилось военное положение

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Срок действия военного положения на Украине истек.

Военное положение действовало с 14.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 года до 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года.

30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

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Особый правовой режим действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Ранее депутат Рады от Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы президент Украины Петр Порошенко отчитался об итогах военного положения.