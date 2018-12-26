Times рассказала о воюющих на стороне Киева чеченских батальонах

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На Украине на стороне Киева в настоящее время воюют два чеченских батальона, пишет британская газета The Times.

Как отмечает корреспондент, некоторые из них состоят в батальоне имени шейха Мансура — участника чеченского ополчения XVIII века. Батальоном руководит Муслим Чеберлоевский, рассказывает Times. Газета описывает Чеберлоевского как «седобородого бойца, владеющего длинным кинжалом с надписью «Смерть сепаратистам».

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«Путин — наш общий враг. Он несет только зло», — так 36-летний Мансур, член чеченского батальона, базирующегося недалеко от Мариуполя, объясняет свое участие в борьбе на Украине.

Некоторые из боевиков признались, что проходили обучение в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке, говорится в материале.

Также на Украине действует батальон имени Джохара Дудаева под управлением Адама Осмаева.

Издание отмечает, что обострение конфликта между Россией и Украиной произошло в прошлом месяце, когда российские пограничники в Керченском проливе задержали украинские корабли вместе с экипажем. Тогда погранслужба ФСБ при задержании применила оружие. Задержанных украинцев обвиняют в нарушении российской границы.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.