США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России

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Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией. Об этом пишет «Красная звезда».

По словам Королева, интенсивность мероприятий НАТО и США, связанных с оперативной и боевой подготовкой у российских границ, резко возросла. Они размещают объекты военной инфраструктуры, систем ПРО и неядерные системы высокоточного оружия.

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Уточняется, что в регионе присутствуют свыше 100 боевых кораблей и судов ВМФ, которые обеспечат безопасность на всех направлениях.

Ранее американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства.