В Белоруссии сочли «угрозой» размещение военной базы США в Польше

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях будет рассматриваться белорусскими властями как «угроза». Об этом сообщает РИА «Новости».

Равков пояснил, что под «угрозой» он имеет в виду «факторы или совокупность факторов», которые при определенной ситуации могут привести к нарастанию «военной опасности до уровня военной угрозы».

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Также министр обороны подчеркнул, что размещение военной базы Fort Trump («Форт Трамп») на территории Польши «не содействует укреплению международной и региональной безопасности и стабильности».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости нового вооружения из-за НАТО.