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Экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук заявил, что Киев постепенно утрачивает поддержку Запада. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу «112 Украина».

Когда Кузьмука спросили, сто он думает об отношениях Украины и западных стран, генерал подчеркнул, что «откровенную» оценку дать «непросто».

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«Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем», — резюмировал Кузьмук.

Он также отметил, что западные страны демонстрируют «усталость» от проблем Украины. При этом, добавил Кузьмук, потеря политической поддержки Запада является для украинских властей «самым страшным» сценарием.

Ранее другой украинский генерал оценил перспективы «большой войны» с Россией.