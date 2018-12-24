Бельгийские военные боятся замерзнуть во время миссии НАТО

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Военные из Бельгии, которые принимают участие в миссии НАТО в Эстонии, пожаловались на сезонное обмундирование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий главы армейского профсоюза ACMP Роже Уссена изданию De Standaard.

По его словам, 270 военнослужащих заявили, что боятся замерзнуть.

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«Мы опасаемся, что наши военные получат обморожение», — сказал Уссен.

Он приводит в пример, что военнослужащим выдали балаклавы, которые якобы были произведены еще в конце 50-х годов.

Подчеркивается, что миссия была запланирована еще год назад. Однако необходимая экипировка для этой цели так и не была подготовлена.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскошелиться на НАТО.