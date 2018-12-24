Дед Мороз покорил Останкинскую башню в экзоскелете

Дед Мороз из Великого Устюга в военном экзоскелете взобрался на смотровую площадку Останкинской телебашни, чтобы встретиться с детьми, передает РИА «Новости».

Как отмечается, новогодний волшебник пообщался с участниками творческого коллектива «Непоседы», а одному из них даже помог с помощью экзоскелета повесить на верхушку елки игрушку.

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Смотровая площадка Останкинской башни расположена на высоте 337 метров.

Ранее сообщалось, что в России испытали экзоскелет, позволяющий стрелять из пулемета одной рукой.