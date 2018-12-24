Шойгу заявил о сокращении числа призывников

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что число призывников на протяжении последних лет сокращалось и в 2018 году оно достигло оптимального уровня, передает ТАСС.

По прогнозам ведомства, на текущем уровне число сохранится примерно до 2025 года.

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«Мы вышли на в целом призыв осенний 132 тыс. В вооруженные силы 118 тыс. призывается, это на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем, сокращаем и сокращаем», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что в российской армии достаточно большое число контрактников, однако, по мнению министра, «армия, которая воюет за деньги, — это, наверное, не совсем правильно».

Ранее Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира.