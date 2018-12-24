Трамп рассказал о разногласиях с Мэттисом

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Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который покидает свой пост. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку «очень богатым» странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.

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«Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я ВИЖУ, и эта ситуация будет исправлена!», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона перед отставкой подписал указ о выводе войск из Сирии.