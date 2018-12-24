Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при военном ведомстве заявил, что в уходящем году российские вооруженные силы (ВС) получили беспрецедентное оснащение современным вооружением, передает РИА «Новости».

По его словам, таким вооружением не располагает ни одна армия мира.

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«Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал Шойгу.

Министр уточнил, что в 2018 году ВС России получили 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Таким образом, реализация госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы идет «по плану», добавил Шойгу.

Ранее в МИД предупредили, что те, кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу.