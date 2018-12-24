Захарова заявила о готовности Киева начать масштабные боевые действия в Донбассе

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины(ВСУ) могут начать масштабные боевые действия в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это может произойти в ближайшие дни.

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«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях», — сказала Захарова.

Она добавила, что украинские власти также могут готовить провокации в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) узнала места скопления вооружения ВСУ на линии соприкосновения.