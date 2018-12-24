Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

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Депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинские военные разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военнослужащие заселились в здание под предлогом военного положения.

Он также добавил, что военные, в частности, «украли» несколько телевизоров из полулюксовых номеров пансионата.

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Журавко подчеркнул, что об этом ему рассказал директор пострадавшей базы отдыха.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие прекращения военного положения.