Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом
Депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинские военные разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военнослужащие заселились в здание под предлогом военного положения.
Он также добавил, что военные, в частности, «украли» несколько телевизоров из полулюксовых номеров пансионата.
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Журавко подчеркнул, что об этом ему рассказал директор пострадавшей базы отдыха.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие прекращения военного положения.