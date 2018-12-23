В США испытали сверхмощные авиабомбы

Американские ВВС провели испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Видео размещено в YouTube-канале The Aviationist.

На видеозаписи видно, как стратегический бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает боеприпасы. После сброса бомба раскрывает стабилизаторы, а затем устремляется вниз. Через несколько секунд после того, как она соприкоснулась с поверхностью, от земли поднимается огненный столб.

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