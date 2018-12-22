Трамп пообещал Эрдогану, что конгресс США не будет мешать продаже Patriot

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/12019057/RTX6AQ5E-pic905-895x505-10139.jpg">

По словам дипломатических источников, президент США Дональд Трамп в ходе разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил его в том, что конгресс США не будет блокировать возможную сделку по продаже систем противоракетной обороны Patriot, передает Hurriyet.

Сообщается, что Трамп не стал уточнять, каким именно образом планирует добиться от конгресса одобрения сделки.

Реклама

Он также пообещал, что не возникнет никаких проблем с поставкой американских самолетов F-35 в Турцию.

Ранее эксперт оценил возможность покупки Турцией ЗРК Patriot после С-400.