Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 21 декабря, Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Абделем Махди, в ходе которого подтвердил намерения США бороться с террористами ИГ на территории Ирака.
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Отмечается, что стороны также подтвердили необходимость политического решения сирийского кризиса, поскольку от этого зависит безопасность в Ираке.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.