Поклонская отреагировала на планы депутата Рады объявить войну России

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала инициативу депутата Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, украинские депутаты «перетрудились» в уходящем году.

Она также добавила, что инициатива Куприя может быть связана с одним из новогодних корпоративов, на котором он «от души зажег».

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Поклонская подчеркнула, что депутатам Рады пора «на каникулы».

Ранее сообщалось, что Рада призвала президента Украины Петра Порошенко объявить России войну.