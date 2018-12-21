ГА ООН отклонила резолюцию России в поддержку ДРСМД

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Генассамблея ООН не приняла резолюцию России в поддержку договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

По данным агентства, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Как отмечается, против принятия резолюции проголосовали 46 стран.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против развала ДРСМД.

По его словам, Россия намерена провести резолюцию в ГА ООН, которая бы высказалась за сохранение договора.