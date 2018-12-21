Стало известно, когда новый глава ОДКБ вступит в должность

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась рассказал, когда он вступит в должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности(ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он надеется приступить к работе в начале 2019 года.

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«Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности», — подчеркнул Зась.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект о назначении главы ОДКБ.