В Белом доме прокомментировали отставку Мэттиса
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, он расходился во мнениях с президентом США Дональдом Трампом по некоторым вопросам.
«Он [Мэттис] хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения», — сказала Сандерс.
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Она добавила, что Трамп «прислушивается ко мнению, советам и мыслям» экс-главы Пентагона.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден отреагировал на отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.