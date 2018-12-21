В Белом доме прокомментировали отставку Мэттиса

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, он расходился во мнениях с президентом США Дональдом Трампом по некоторым вопросам.

«Он [Мэттис] хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения», — сказала Сандерс.

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Она добавила, что Трамп «прислушивается ко мнению, советам и мыслям» экс-главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден отреагировал на отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.