Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей

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Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что самолеты перебросили десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей. Об этом сообщает УНИАН.

Президент отметил, что сразу после введения военного положения на Украине было проведено «слаживание» бригад, которые встали на защиту этих территорий.

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«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — рассказал Порошенко.

Подробностей о количестве переброшенных войск он не привел.

Ранее сообщалось, что украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.