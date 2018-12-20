Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400

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Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

По данным агентства, Турция таким образом надеялась уладить спор с Соединенными Штатами, возникший вокруг покупки ракетных комплексов у России.

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Как отмечается, опасения США по поводу С-400 были связаны с тем, что Турция является их важным партнером в программе производства истребителей F-35, и если бы Анкара располагала и F-35, и С-400, Россия теоретически могла бы получить данные об американском самолете.

Чтобы Турция отказалась от закупки С-400, США даже предложили ей свои комплексы ПРО Patriot, параллельно угрожая санкциями.

Ранее сообщалось, что США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400.