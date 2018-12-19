Госдеп разрешил Турции купить ПРО Patriot

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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже американской системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Турция в течение 10 лет запрашивала у США разрешение на закупку четырех комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. В Госдепе одобрили сделку на сумму $3,5 млрд.

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В Госдепе отметили, что если Турция примет решение о покупке американских ПРО, то она сможет защитить свою территориальную целостность и сдержать региональные угрозы.

«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — подчеркивается в сообщении Госдепа.

Ранее сообщалось, что Турция решила купить российские ЗРК С-400.