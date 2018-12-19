Госдеп разрешил Турции купить ПРО Patriot
Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже американской системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.
Турция в течение 10 лет запрашивала у США разрешение на закупку четырех комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. В Госдепе одобрили сделку на сумму $3,5 млрд.
В Госдепе отметили, что если Турция примет решение о покупке американских ПРО, то она сможет защитить свою территориальную целостность и сдержать региональные угрозы.
«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — подчеркивается в сообщении Госдепа.
Ранее сообщалось, что Турция решила купить российские ЗРК С-400.