Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Британский корабль-разведчик HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий портал Bosphorus Observer.

По данным ресурса, корабль движется в северном направлении.

HMS Echo — гидрографическое судно, оборудованное эхолотами и датчиками для сбора военных данных. Корабль также оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками «Эрликон» и четырьмя пулеметами крупного калибра.

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