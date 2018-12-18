Минобороны назвало бредом слова экс-советника Трампа о смерти главы ГРУ
Министерство обороны России прокомментировало заявление, сделанное бывшим советником президента США Майкла Флинна на допросе ФБР о том, что глава ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, передает РИА «Новости».
«Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред», — заявили в Министерстве обороны.
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В оборонном ведомстве подчеркнули, что Сергун находился в России в январе 2016 года.
Ранее Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.