Минобороны назвало бредом слова экс-советника Трампа о смерти главы ГРУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/417/8009417/upload-Igor_Sergun__2014-pic905-895x505-54753.jpg">

Министерство обороны России прокомментировало заявление, сделанное бывшим советником президента США Майкла Флинна на допросе ФБР о том, что глава ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, передает РИА «Новости».

«Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред», — заявили в Министерстве обороны.

Реклама

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Сергун находился в России в январе 2016 года.

Ранее Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.