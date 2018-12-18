В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

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Соединенные Штаты в данный момент не могут бороться с гиперзвуковым оружием России и Китая, считают авторы доклада счетной палаты США. Выдержки из отчета приводит телеканал Fox News.

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем. Отмечается, что это также позволяет Москве и Пекину применить ядерное оружие.

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«В данный момент противостоять им [России и Китаю] нечем», — резюмируют составители отчета.

На телеканале добавили, что Пентагон намерен сократить отставание в этом сегменте с помощью заключения новых контрактов. Отмечается, что в апреле заказ на гиперзвуковое оружие получила компания Lockheed Martin — она потратит $1,3 млрд на разработку прототипа.

Ранее телеканал CNBC рассказывал о проблемах с разработкой гиперзвукового оружия в России.