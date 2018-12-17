Ярош призвал «открыть охоту» на священников УПЦ

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Депутат украинской Рады и экс-лидер радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал «открыть охоту» на священников, которые являются представителями канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Яроша, эта структура является не церковью, а «резидентурой ФСБ».

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«Охота» на московских попов, которые верно служат [президенту России Владимиру] Путину и [патриарху] Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей Родине», — заявил Ярош.

Он также призвал изгнать священников с украинской территории. При этом Ярош обращается не только к гражданам Украины, но и к чиновникам и генпрокурору Юрию Луценко.

Ранее Песков заявил, что украинские власти закрывают глаза на проявления неонацизма в стране.

«Правый сектор» — радикальная группировка, деятельность которой запрещена в России.