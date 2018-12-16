СМИ узнали цену американского истребителя-невидимки шестого поколения

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Стоимость нового американского истребителя шестого поколения, который должен прийти на смену F-15C/Ds и F-22, может составить $300 млн, передает интернет-портал Defense News со ссылкой на доклад комитета Конгресса США по бюджету.

Сообщается, что новый американский самолет называется PCA (Penetrating Counter Air). PCA будет обладать большей дальностью и полезной нагрузкой по сравнению со своим предшественником F-22. Также истребитель шестого поколения оснастят улучшенными датчиками с возможностями скрытности.

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Предполагается, что данные характеристики позволят истребителю действовать в зоне средств ПВО, которые противники Соединенных Штатов — в том числе Москва и Пекин — могут получить в будущем.

По предварительной информации, первый истребитель PCA должен поступить на вооружение ВВС США в 2030 году.

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