Стала известна личность разбившегося на Украине пилота Су-27

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За штурвалом истребителя Су-27, который разбился в Житомирской области на Украине находился майор ВСУ Александр Фоменко, передают «Украинские новости».

Сообщается, что Фоменко был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» воздушных сил Украины.

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Общий налет Фоменко составлял 482 часа, из них 45 часов — за 2018 год.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура на Украине открыла уголовное дело после крушения Су-27.