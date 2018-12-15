Стала известна личность разбившегося на Украине пилота Су-27
За штурвалом истребителя Су-27, который разбился в Житомирской области на Украине находился майор ВСУ Александр Фоменко, передают «Украинские новости».
Сообщается, что Фоменко был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» воздушных сил Украины.
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Общий налет Фоменко составлял 482 часа, из них 45 часов — за 2018 год.
Ранее сообщалось, что военная прокуратура на Украине открыла уголовное дело после крушения Су-27.