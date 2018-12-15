Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщением о принятии властями непризнанного государства Косово ряда законопроектов, направленных на укрепление роли и потенциала своих сил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Гутерреша.

«Генеральный секретарь подчеркивает, что резолюция 1244 (1999) СБ обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности — сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Гутерреш призвал стороны «проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могли бы привести к росту напряжённости и дальнейшему ухудшению диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС».