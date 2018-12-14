На Украине заявили о разработке оперативно-тактических ракет

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Глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров сообщил, что в стране приступили к разработкам новых оперативно-тактических ракет, передает УНН.

По его словам, на Украине также ведут работы по созданию новых зенитных и противокорабельных комплексов.

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«Постепенно мы превращаемся в совсем другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее», — заявил Петров.

Ранее сообщалось, что на Украине протестировали новый минометный комплекс «Барс-8ММК».