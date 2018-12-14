Парламент Косово утвердил создание армии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/12081391/RIAN_3302030.HR-pic905-895x505-3972.jpg">

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово утвердили пакет законопроектов, предусматривающих перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы, передает РИА «Новости».

Сообщается, что во втором чтении был утвержден пакет из законопроектов «О министерстве обороны», «О СБК», «О службе в СБК». За пакет законопроектов проголосовали 105 депутатов.

Реклама

После трансформации ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что в Косово предупредили об угрозе нестабильности на Балканах.