В Минобороны за год зафиксировали тысячи иностранных самолетов у границ России

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Начальник радиотехнических войск Военно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан заявил в интервью «Красной звезде», что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных боевых самолетов.

Кобан рассказал, что в общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

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«Из них около трех тыс. боевых иностранных самолетов», — сказал Кобан.

Он подчеркнул, что в их числе — более тысячи самолетов-разведчиков.

Кобан добавил, что дежурные силы радиотехнических войск ВКС России за год более 4 тыс. раз приводились в готовность №1.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России.