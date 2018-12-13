На Гавайях рухнул истребитель ВВС США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/71/12059071/RTX1IOK2-pic905-895x505-5238.jpg">

Истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в военных учениях, упал в воду через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху.

По данным телеканала, самолетом управлял 47-летний пилот, которому удалось катапультироваться. Сообщается, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Реклама

В ABC не уточнили, был ли летчик единственным человеком, который находился на борту Hawker Hunter.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США.