Ракета взорвалась на полигоне в Астраханской области
В ходе испытаний на полигоне Капустин Яр в Астраханской области самоуничтожилась одна из ракет зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.
«7 декабря на полигоне Капустин Яр проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь». Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе», — сказал источник.
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По словам источника в региональных экстренных службах, ракета упала на территории полигона, в результате инцидента никто не пострадал, возгорание было быстро ликвидировано.
Официального подтверждения данной информации не поступало.
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