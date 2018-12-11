Ракета взорвалась на полигоне в Астраханской области

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В ходе испытаний на полигоне Капустин Яр в Астраханской области самоуничтожилась одна из ракет зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.

«7 декабря на полигоне Капустин Яр проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь». Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе», — сказал источник.

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По словам источника в региональных экстренных службах, ракета упала на территории полигона, в результате инцидента никто не пострадал, возгорание было быстро ликвидировано.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия.