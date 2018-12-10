Названа дата визита военной делегации из Израиля в Москву
Высокопоставленная делегация Армии обороны Израиля прибудет с однодневным визитом в Москву, передает РИА «Новости».
По данным агентства, это произойдет во вторник, 11 декабря.
Как отмечается, израильские военные собираются обсудить с коллегами из России операцию на границе с Ливаном и другие оперативные вопросы.
«После разговора премьер-министра и министра обороны Израиля с российским президентом делегация высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля… отправится в Москву завтра в районе полудня», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Уточняется, что делегацию возглавит начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о встрече военных делегаций Израиля и России в Москве.