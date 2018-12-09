Лавров сравнил НАТО и ОДКБ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12002125/RTS234BI-pic905-895x505-16749.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» рассказал о преимуществах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, преимущество заключается в том, что в ОДКБ и ЕАЭС отсутствует диктат.

Реклама

«У нас в нашем общем «доме» ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов — скажем, Североатлантического альянса — нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем», — заявил Лавров.

Он отметил, что отличия в голосовании ОДКБ и ЕАЭС в международных организациях демонстрируют, «какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО».

«Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать «старшего товарища», а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что такой поход НАТО нельзя назвать товарищеским или партнерским, разве что диктатом.

Ранее Лавров рассказал об отношении России к другим странам.