В УПЦ ответили на просьбу Порошенко о помощи в освобождении моряков

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент прокомментировал просьбу президента Украины Петра Порошенко о содействии в освобождении украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом по церковной линии ведутся постоянно.

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«Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию», — заявил архиепископ Климент.

Ранее Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков.