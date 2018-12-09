Секретарь министра обороны Британии подал в отставку из-за Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс заявил, что подал в отставку в знак протеста против сделки по Brexit. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

«Я не хочу объяснять своим избирателям, почему мы все еще будем подчиняться правилам ЕС в начале 2020-х годов», — сказал Куинс.

Реклама

По его словам, он намерен голосовать против текущего варианта сделки по Brexit в парламенте.

Он также добавил, что Британия может увязнуть в переговорах с Евросоюзом на долгие годы из-за ситуации вокруг Северной Ирландии.

Ранее бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что британский парламент отвергнет сделку премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit.