В ФСБ назвали цель украинских провокаций на Черном море

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Начальник управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский в ходе брифинга заявил, что главным провокационным нападкам со стороны Украины подвергались строительство и эксплуатация Крымского моста, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — добавил Вольский.

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Ранее в ФСБ сообщили, что закрытие Керченского пролива было вызвано угрозой украинских провокаций.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.