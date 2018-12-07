В Госдуме оценили реакцию США на инцидент в Керченском проливе

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отреагировал на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о возможности военного ответа со стороны Вашингтона на инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

В ходе конференции, организованной газетой The Washington Post, Данфорд заявил, что Штаты не рассматривают возможность военного ответа. По словам Швыткина, подобные заявления являются «информационной шумихой», поскольку Запад осознает возможные пагубные последствия вхождения военных кораблей в данный регион.

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«На мой взгляд, все дипломатические усилия должны быть прежде всего направлены на принуждение украинского руководства соблюдать нормы международного права, потому что они (западные государства — «Газета.Ru») взяли на себя шефство над ним», — подчеркнул Швыткин.

Депутат также добавил, что в США и других западных странах начали понимать, что украинские власти являются для них «балластом».