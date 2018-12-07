Германия хочет расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

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В ходе министерского заседания ОБСЕ в Милане министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил с предложением о расширении миссии наблюдателей организации на Украине на Азовское море, передает Zeit.

«Это будет не так просто, потому что позиции сторон все еще очень ожесточены. Я думаю, что это хорошо для украинской стороны, но российская сторона настроена очень и очень скептически», — отметил Маас.

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Ожидается, что предложение немецкого внешнеполитического ведомства обсудят 11 декабря, в ходе встречи представителей России и Украины.

Ранее сообщалось, что в США уточнили планы о военном ответе на инцидент в Керченском проливе.