В США задумались о выходе из еще одного договора о сокращении вооружений
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), так как уверены, что Россия не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил на конференции, организованной газетой The Washington Post.
Данфорд подчеркнул, что он не уполномочен принимать решение о выходе страны из этих соглашений, однако отметил, что будет давать рекомендации по этому вопросу.
«Мне трудно представить прогресс в продлении СНВ-2, например, если в основе лежит несоблюдение ДРСМД», — сказал генерал.
При этом он добавил, что хотел бы соблюдения Россией ДРСМД. Это, по его мнению, дало бы США основание продлить договоры о сокращении вооружений.
Официальная Москва отрицает несоблюдение каких-либо условий ДРСМД или СНВ.
В конце ноября в конгрессе США уже предлагали запретить продление СНВ после 2021 года.