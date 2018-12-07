В США задумались о выходе из еще одного договора о сокращении вооружений

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Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), так как уверены, что Россия не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил на конференции, организованной газетой The Washington Post.

Данфорд подчеркнул, что он не уполномочен принимать решение о выходе страны из этих соглашений, однако отметил, что будет давать рекомендации по этому вопросу.

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«Мне трудно представить прогресс в продлении СНВ-2, например, если в основе лежит несоблюдение ДРСМД», — сказал генерал.

При этом он добавил, что хотел бы соблюдения Россией ДРСМД. Это, по его мнению, дало бы США основание продлить договоры о сокращении вооружений.

Официальная Москва отрицает несоблюдение каких-либо условий ДРСМД или СНВ.

В конце ноября в конгрессе США уже предлагали запретить продление СНВ после 2021 года.